Trump'ın Netanyahu çığırtkanlığı... 'Savaşçı Başbakan' dedi oy istedi: "Başladığımız işi bitirmeliyiz"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu’ya destek çağrısını yineledi. Henüz görmemiş olanlar için lakabı "Bibi" olan Netanyahu’ya destek beyanını yeniden paylaştığını vurgulayan Trump, "Düşman da dahil olmak üzere herkesin bildiği gibi, Bibi ile birlikte kazanma konusunda harika bir ilişkimiz oldu. Tarihteki en başarılı askeri operasyonlardan biri olan Venezüella saldırısını gerçekleştirdim ancak bundan önce, dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin nükleer silaha sahip olmasını engelleyen Gece Yarısı Çekici Operasyonu'nu (Operation Midnight Hammer) yaptık. Sonrasında da Destansı Öfke Operasyonu'nu (Operation Epic Fury) gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU’NUN ‘SAVAŞÇI BAŞBAKAN’ OLDUĞUNU UNUTMAYIN"

Bu operasyonlar sayesinde İran donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğini öne süren Trump, "İran'daki enflasyon oranının yüzde 301 olduğu gerçeği de dahil olmak üzere hem orduları hem de ekonomileri darmadağın durumda" dedi. İran’a uygulanan deniz ablukasının başarılı olduğunu ve Tahran rejiminin üst düzey iki lider kademesinin saldırılarda öldürüldüğünü hatırlatan Trump, İsrail halkına "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir ‘savaşçı Başbakan’ olduğunu unutmayın" ifadeleriyle seslendi.

"BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRMELİYİZ"

İsim vermeden İran’ı eleştiren Trump, "çok kötü bazı insanların" yıllardır ABD’yi "büyük şeytan", İsrail’i ise "küçük şeytan" olarak andığını hatırlattı. Dünyanın dört bir yanında yankılanan "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganlarının artık atılamayacağını söyleyen Trump, "Başbakanlık için Bibi Netanyahu'ya oy verin, başladığımız işi bitirmeliyiz" dedi.

NETANYAHU’YA DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Trump, 18 Ekim’de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda İsrail halkına seslenerek 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu’ya destek verdiğini açıklamıştı. Trump, mesajında, "Netanyahu; İran’ın 51 yıllık 'İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm. Küçük şeytanı ve büyük şeytanı yok edeceğiz' sloganıyla mücadele etmede büyük bir savaşçı ve barış için daha da büyük bir ortak olmuştur" ifadelerini kullanmıştı. İran'ın söz konusu tehditleri hayata geçirmesinin yalnızca bir an meselesi olduğunu öne süren Trump, "Ancak İran hem askeri hem de mali açıdan sistematik biçimde yok edildi ve davranışlarını hızla değiştirmedikleri takdirde yakında işi bitireceğiz" demişti.

TRUMP, NETANYAHU’NUN "İSRAİL’İ YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞINI" İFADE ETMİŞTİ

Trump, Netanyahu’nun yeniden seçilmemesi halinde ABD’nin İran’a karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalacağını belirterek "Ben ise bunu yapmaya pek istekli değilim" açıklamasında bulunmuştu. Yayımladığı mesajın İsrail’deki seçim yarışında Netanyahu’ya verdiği desteği temsil ettiğini vurgulayan Trump, "Netanyahu sizi asla yarı yolda bırakmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MUHALİFLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu muhalifi on binlerce kişi, "7 Ekim olaylarına ilişkin devlet soruşturması" talebiyle Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda gösteri düzenledi. İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, cep telefonlarının ışıklarını açarak Netanyahu hükümetini protesto etti.