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Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağmura doyacağız... AKOM İstanbul için de tarih verildi: '3 gün sürecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurtta 6 gün boyunca sağanak yağışların etkili olması beklenirken, İstanbul için de tarih verilerek yağış uyarısında bulunuldu. Tahminlere göre İstanbul'da bu akşam saatleri itibarıyla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı 5 şehri kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağmura doyacağız... AKOM İstanbul için de tarih verildi: '3 gün sürecek'
Doğukan Akbayır

Sonbahar etkisini hissettirmeye başlıyor. MGM, paylaşımında "Hava sıcaklıklarının; batı bölgelerde yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. Meteoroloji'nin paylaştığı haritada, ülke genelinde 6 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı görülüyor.

Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağmura doyacağız... AKOM İstanbul için de tarih verildi: 3 gün sürecek 1

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli çevreleri, Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Batman çevreleri ve İstanbul'un kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağmura doyacağız... AKOM İstanbul için de tarih verildi: 3 gün sürecek 2

Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağmura doyacağız... AKOM İstanbul için de tarih verildi: 3 gün sürecek 3

AKOM DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için sağanak yağış uyarısında bulundu. AKOM'un uyarısına göre, İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağış bekleniyor. Kentte, salı günü 10-20 kilogram arası, çarşamba günü 3-5 kilogram arası ve perşembe günü ise 1-5 kilogram arası yağış miktarı bekleniyor.

Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağmura doyacağız... AKOM İstanbul için de tarih verildi: 3 gün sürecek 4

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 5 ŞEHRİ UYARDI

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yarın için 5 şehri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü; sabah saatlerinden itibaren Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli; Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli; öğle saatlerinden sonra Denizli’de kuvvetli; Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Meteoroloji haritayı paylaştı! Yağmura doyacağız... AKOM İstanbul için de tarih verildi: 3 gün sürecek 5

METEOROLOJİ'DEN O İLLERİMİZE KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında şu ifadeler yer aldı:

  • "26.10.2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), öğle saatlerinden sonra Denizli’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul AKOM
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