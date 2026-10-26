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Tarihi zafer! Brezilya'da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro'dan itiraz

Brezilya'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre, Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla ülkenin yeni başkanı seçildi. Yenilen sağcı aday Flavio Bolsonaro, mağlubiyet sonrası sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.

Tarihi zafer! Brezilya'da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro'dan itiraz
Doğukan Akbayır

Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi. Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 1

Ulusal basında çıkan habere göre, Bolsonaro, talebine gerekçe olarak Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini 2 saat uzatma kararını gösterdi.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 2

BREZİLYA'YI 4. KEZ YÖNETECEK

AA'nın haberine göre, kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı.

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 3

"SONUÇLARIN İPTALİNİ TALEP EDECEĞİM"

Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro, "Bugün yaşananlar normal bir durum değildi. Kabul edilemez bir şeydi. Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim." ifadelerini kullandı.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 4

Basına göre, Bolsonaro kanadından gelen itiraz ve şikayetlere rağmen, oy verme süresinin uzatılması talebinin aslında kendi seçim kampanyası ekibi tarafından Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) iletildiği ortaya çıktı.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 5

Bolsonaro'nun ekibi, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyelerde oy verme saatlerinin uzatılması için TSE'ye resmi başvuruda bulunmuştu.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 6

TARTIŞMANIN SEBEBİ

Brezilya'da oy verme işleminin resmi olarak tamamlandığı saat 17.00 sınırında alınan son dakika kararı, seçim sandıklarında karmaşaya yol açmıştı.

Sürenin uzatıldığı açıklandığı sırada ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmış durumdaydı. Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatma kararının yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirmişti.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 7

TSE Yargıcı Cristiano Zanin, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul etmişti.

Tarihi zafer! Brezilya da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro dan itiraz 8

Sandıkların yüzde 99,89’unun açıldığı verilere göre, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,77’sini alarak zafer ilan ederken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,23’te kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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