Tarihi zafer! Brezilya'da seçimi Lula da Silva kazandı: Bolsonaro'dan itiraz

Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi. Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Bolsonaro, talebine gerekçe olarak Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini 2 saat uzatma kararını gösterdi.

BREZİLYA'YI 4. KEZ YÖNETECEK

AA'nın haberine göre, kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı.

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

"SONUÇLARIN İPTALİNİ TALEP EDECEĞİM"

Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro, "Bugün yaşananlar normal bir durum değildi. Kabul edilemez bir şeydi. Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim." ifadelerini kullandı.

Basına göre, Bolsonaro kanadından gelen itiraz ve şikayetlere rağmen, oy verme süresinin uzatılması talebinin aslında kendi seçim kampanyası ekibi tarafından Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) iletildiği ortaya çıktı.

Bolsonaro'nun ekibi, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyelerde oy verme saatlerinin uzatılması için TSE'ye resmi başvuruda bulunmuştu.

TARTIŞMANIN SEBEBİ

Brezilya'da oy verme işleminin resmi olarak tamamlandığı saat 17.00 sınırında alınan son dakika kararı, seçim sandıklarında karmaşaya yol açmıştı.

Sürenin uzatıldığı açıklandığı sırada ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmış durumdaydı. Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatma kararının yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirmişti.

TSE Yargıcı Cristiano Zanin, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul etmişti.

Sandıkların yüzde 99,89’unun açıldığı verilere göre, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,77’sini alarak zafer ilan ederken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,23’te kaldı.