70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı!

Olay, Tunceli'nin Yeni Mahalle bölgesinde bulunan Dündül Tepesi'nde meydana geldi. Mehmet Kazan'a ait keçilerin yaklaşık 70 metre yükseklikte mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Keçilerin bulunduğu noktaya ulaşılması için doğasever amatör dağcılardan destek alındı.
Kurtarma çalışmalarına katılan amatör dağcılar Hasan Yıldız ve Hasan Aksoy, zorlu arazi koşullarına rağmen keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşmayı başardı.
Dağcıların çabaları sonucunda bulundukları noktadan kurtarılan keçiler, güvenli şekilde aşağıya indirildi.
Kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından keçiler, sahipleri Mehmet Kazan'a teslim edildi.
Öte yandan amatör dağcıların yaklaşık 70 metre yükseklikte gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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