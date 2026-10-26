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70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı!

Tunceli'de yaklaşık 70 metre yükseklikteki Dündül Tepesi'nde mahsur kalan keçiler için vatandaşlar ve doğasever amatör dağcılar harekete geçti. Zorlu arazi koşullarına rağmen keçilere ulaşmayı başaran amatör dağcılar, hayvanları mahsur kaldıkları noktadan kurtardı. Kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı!

Olay, Tunceli'nin Yeni Mahalle bölgesinde bulunan Dündül Tepesi'nde meydana geldi. Mehmet Kazan'a ait keçilerin yaklaşık 70 metre yükseklikte mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Keçilerin bulunduğu noktaya ulaşılması için doğasever amatör dağcılardan destek alındı.

AMATÖR DAĞCILAR KEÇİLERİ KURTARDI

Kurtarma çalışmalarına katılan amatör dağcılar Hasan Yıldız ve Hasan Aksoy, zorlu arazi koşullarına rağmen keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşmayı başardı.

Dağcıların çabaları sonucunda bulundukları noktadan kurtarılan keçiler, güvenli şekilde aşağıya indirildi.

KURTARILAN KEÇİLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından keçiler, sahipleri Mehmet Kazan'a teslim edildi.

Öte yandan amatör dağcıların yaklaşık 70 metre yükseklikte gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
keçi kurtarma
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