Konya'da etli ekmek fırınının bacası alev aldı!

Olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etli ekmek fırınının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Bacadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fırının bacasında çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

YANGINLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır