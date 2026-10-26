HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya'da etli ekmek fırınının bacası alev aldı!

Konya'nın Karatay ilçesinde bir etli ekmek fırınının bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bacadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Konya'da etli ekmek fırınının bacası alev aldı!

Olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etli ekmek fırınının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Bacadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fırının bacasında çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

YANGINLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marul yüklü kamyonet yan yattı! Marullar yola saçıldıMarul yüklü kamyonet yan yattı! Marullar yola saçıldı
Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.