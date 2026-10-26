HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çankırı'da feci kaza! Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki otomobil sürücüsü Muhammed Can Aydemir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'da feci kaza! Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kızılırmak-Çankırı kara yolunun Yukarıalagöz köyü mevkisinde meydana geldi.

Muhammed Can Aydemir (25) yönetimindeki otomobil ile H.G. (42) idaresindeki pikap çarpıştı.

Çarpışmanın ardından meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu A.H. (41) yaralandı.Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Muhammed Can Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

2 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralıKontrolden çıkan otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Esenler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandıEsenler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Çankırı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.