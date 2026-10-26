Çankırı'da feci kaza! Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kızılırmak-Çankırı kara yolunun Yukarıalagöz köyü mevkisinde meydana geldi.

Muhammed Can Aydemir (25) yönetimindeki otomobil ile H.G. (42) idaresindeki pikap çarpıştı.

Çarpışmanın ardından meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu A.H. (41) yaralandı.Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Muhammed Can Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

2 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır