Esenler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Esenler ilçesine bağlı Menderes Mahallesi 319. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri binanın çatısını saran alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan 5 katlı binanın çatısında yükselen alevler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır