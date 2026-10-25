Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

Gazeteci Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığını duyurdu.

"AZERBAYCAN AÇIKLAMALARINIZ NEDENİYLE Mİ?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atilla, Oktay Saral ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Atilla paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Beyefendi’yi aradım. 'Görevden alındınız mı?' diye sordum. 'Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.' dedi. 'Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?' diye sordum. 'Evet, öyle görünüyor.' karşılığını verdi. Ardından şu ifadeleri kullandı: 'Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır."

ÖZEL- OKTAY SARAL’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: “AZERBAYCAN SÖZLERİM NEDENİYLE GÖREVDEN AYRILDIĞIM GÖRÜNÜYOR” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Beyefendi’yi aradım. “Görevden alındınız mı?” diye sordum. “Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.” dedi. “Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?” diye sordum. “Evet, öyle görünüyor.” karşılığını verdi. Ardından şu ifadeleri kullandı: “Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır.” — Talat Atilla (@TalatAtilla) October 25, 2026

AZERBAYCAN'DAKİ OKULLARDA BAŞ ÖRTÜSÜ YASAĞINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Oktay Saral, Azerbaycan'da yapılan yeni düzenlemeyle okullarda kız öğrencilerin baş örtüsü takmasının yasaklanmasına tepki göstermişti. Saral, paylaşımında, "Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! İnancı gereği başını örten bir öğrenciyi okul kapısında bırakmak, hangi vicdana, hangi adalete sığar? Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir! Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez! Azerbaycan’ın bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gençlerin geleceğine engel koymak değil, önlerini açmak gerekir. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" ifadelerini kullanmıştı.