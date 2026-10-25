Sultangazi'de İndirim izdihamında 1 kişi bayıldı, 1 kişi yaralandı!

Sultangazi'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasının başlattığı uygun fiyatlı kıyafet kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen çok sayıda kişi, mağazanın açılış saatinden saatler önce iş yerinin önünde toplandı. Bekleyenlerin sayısının artmasıyla birlikte mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kapıların açılmasının ardından vatandaşlar, indirimli ürünlere ulaşabilmek için aynı anda içeri girmeye çalıştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham meydana geldi.

1 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Mağaza girişinde oluşan kalabalık sırasında 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de dengesini kaybederek yere düştü ve hafif yaralandı.

Baygınlık geçiren kişiye mağaza çalışanları ve çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti.

"DAHA BÜYÜK BİR İZDİHAM OLMAMASI İÇİN ERKEN AÇTIK"

Yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklamalarda bulunan mağaza sahibi Muhammet Soylu, benzer kalabalıklarla her gün karşılaştıklarını belirtti.

Soylu, izdihamın büyümesini önlemek amacıyla mağazayı planlanan saatten önce açtıklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Her gün bu yoğunluğa şahidiz. Kalabalıkta zaman zaman bayılma gibi durumlar olabiliyor. Daha büyük bir izdihama sebep olmamak için mağazamızı planladığımız saatten daha erken açtık. İnsanların uzun süre dışarıda beklemesini ve kalabalığın daha fazla artmasını istemedik. İmalatçı olduğumuz için ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunabiliyoruz. Kar marjımızı da düşük tutuyoruz. Bu nedenle fiyatlarımız piyasanın altında kalıyor."

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır