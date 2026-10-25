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Türkiye'nin o ilinde kış yüzünü gösterdi! Sabah şoke oldular

Kars'ta hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte kent genelinde dondurucu soğuk etkisini gösterdi. Gece saatlerinde yaşanan sıcaklık düşüşü nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen vatandaşlar, güne buz temizleyerek başladı.

Türkiye'nin o ilinde kış yüzünü gösterdi! Sabah şoke oldular

Kars'ta gece boyunca etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Düşük sıcaklıklar nedeniyle açık alanlarda park edilen araçların camlarında buzlanma meydana geldi.

Türkiye nin o ilinde kış yüzünü gösterdi! Sabah şoke oldular 1

Araçlarını kullanmak isteyen sürücüler, camlarda oluşan buz tabakasını temizlemek için kazıyıcı ve çeşitli aparatlardan yararlandı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının motorunu çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların erimesini bekledi.

Türkiye nin o ilinde kış yüzünü gösterdi! Sabah şoke oldular 2

"HER AN KAR YAĞABİLİR"

Kış mevsimine yönelik hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Hasan Yolcu, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 ile eksi 5 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Türkiye nin o ilinde kış yüzünü gösterdi! Sabah şoke oldular 3

Her sabah araç camlarında buzlanmayla karşılaştıklarını ifade eden Yolcu, "Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten. Camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

GECE AYAZI KIRAĞI OLUŞTURDU

Kentte etkili olan gece ayazı nedeniyle bazı bölgelerde kırağı oluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte hissedilen dondurucu soğuk, Kars'ta kış mevsiminin yaklaştığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars
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