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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı-Yunak yolu üzerindeki Yıldızlı Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı-Yunak yolu üzerindeki Yıldızlı Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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