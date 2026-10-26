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Sırbistan'da Vucic, "Öğrenci Listesi" karşısında seçim mağlubiyetini kabul etti

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, yapılan erken genel seçimde "Öğrenci Listesi" karşısında yenilgiyi kabul etti.

Sırbistan'da Vucic, "Öğrenci Listesi" karşısında seçim mağlubiyetini kabul etti

Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından konuşma yaptı.
Sırbistan da Vucic, "Öğrenci Listesi" karşısında seçim mağlubiyetini kabul etti 1

"ÖĞRENCİ LİSTESİ KAZANDI"

Resmi sonuçlara sahip olmadıklarını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak." dedi.

Sırbistan da Vucic, "Öğrenci Listesi" karşısında seçim mağlubiyetini kabul etti 2

Vucic, her zaman olduğu gibi bu gece de sorumluluk sahibi biri olarak kürsüye çıktığını ifade ederek, "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam." değerlendirmesini yaptı.
Sırbistan da Vucic, "Öğrenci Listesi" karşısında seçim mağlubiyetini kabul etti 3

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı.

Sırbistan da Vucic, "Öğrenci Listesi" karşısında seçim mağlubiyetini kabul etti 4

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

NOVİ SAD'DAKİ KAZA SONRASI TEPKİLER BÜYÜDÜ

Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024'te tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık iki yıldır süren öğrenci protestoları Vucic ve hükümeti üzerinde baskıyı artırdı.

Novi Sad'daki kaza sonrası "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" sloganıyla erken genel seçime katılan öğrenci hareketi, dünkü seçimde zaferini ilan etti.

Öğrenci Listesi adına zafer konuşması yapan akademisyen Radomir Saicic, oy kullanan herkese teşekkür ederek, geleceği inşa etmeye başlayacaklarını belirtti.

Geleneksel parti yapısından farklı olan öğrenci hareketinin hükümet kurma sürecini nasıl ilerleteceği ise merak konusu oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic
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