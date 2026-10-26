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Marul yüklü kamyonet yan yattı! Marullar yola saçıldı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği marul yüklü kamyonet yan yattı. Kazanın ardından araçta bulunan marullar yola saçılırken, olay maddi hasarla atlatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Marul yüklü kamyonet yan yattı! Marullar yola saçıldı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu üzerindeki Alpu Alt Geçidi'nde meydana geldi.

İ.Y. (50) yönetimindeki marul yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

KAMYONETTEKİ MARULLAR YOLA SAÇILDI

Kazanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan marullar yola dağıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, başka bir kazanın meydana gelmesini önlemek amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Yola saçılan marulların toplanmasının ardından yan yatan kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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