HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kontrolden çıkan otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki D100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.K. ile araçta bulunan N.K. yaralandı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandıEsenler’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Seçim yenilgisini böyle duyurdu: "Öğrenci listesi kazandı"Seçim yenilgisini böyle duyurdu: "Öğrenci listesi kazandı"

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.