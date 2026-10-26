Kontrolden çıkan otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki D100 kara yolunda meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne çarparak durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.K. ile araçta bulunan N.K. yaralandı.
Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.
Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum