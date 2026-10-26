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Amasra'da dev kayalar yola düştü! Facianın eşiğinden dönüldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalıklardan kopan dev kaya parçaları, turist karavanlarının bulunduğu yola düştü. Araç büyüklüğündeki kayaların düştüğü sırada yolda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, karavanları güvenli alana taşırken yolun yaya ve araç trafiğine kapatılması için önlem aldı.

Amasra'da dev kayalar yola düştü! Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Küçük Liman bölgesinde meydana geldi.

Turistlerin karavanlarıyla konakladığı bölgede kayalıklardan kopan büyük kaya parçaları yola düştü.

Araç büyüklüğündeki kayaların yolu kapattığı sırada bölgede herhangi bir araç ya da yayanın bulunmaması, olası bir facianın yaşanmasını engelledi.

KARAVANLAR GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞINDI

Olayın ardından Amasra Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle karavanların güvenli alana çıkarılması sağlandı.

İlk bilgilere göre 13 karavanın güvenli bölgeye alındığı belirtilirken, olayın ayrıntılarında 10 turist karavanının tahliye edildiği aktarıldı.

HEYELAN BÖLGESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Amasra Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçüğün diğer tarafında kalan 10 karavanı kontrollü şekilde heyelan bölgesinden uzaklaştırdı.

Yeni bir tehlikenin yaşanmaması amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Yaya ve araçların heyelan alanına girişini önlemek için bariyerler yerleştirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın heyelan
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