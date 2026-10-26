Meteoroloji'den İstanbul il için kritik uyarı! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen yağışlara ilişkin meteorolojik uyarı haritasını paylaştı.

Yayımlanan haritaya göre, kuvvetli yağışların etkili olması beklenen 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji tarafından Muğla için turuncu kodlu uyarı verildi.

Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova ise sarı kodla uyarılan iller arasında yer aldı.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı tedbir alınması gerektiğini bildirdi.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır