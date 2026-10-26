HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul il için kritik uyarı! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Bugün yurdun batısında sağanak yağış etkili olurken yarın beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den İstanbul il için kritik uyarı! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen yağışlara ilişkin meteorolojik uyarı haritasını paylaştı.

Yayımlanan haritaya göre, kuvvetli yağışların etkili olması beklenen 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji tarafından Muğla için turuncu kodlu uyarı verildi.

Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova ise sarı kodla uyarılan iller arasında yer aldı.

Meteoroloji den İstanbul il için kritik uyarı! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm 1

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı tedbir alınması gerektiğini bildirdi.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji den İstanbul il için kritik uyarı! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sürücüler dikkat! D-100'de 50 günlük yol çalışmasıİstanbul'da sürücüler dikkat! D-100'de 50 günlük yol çalışması
İncirliova’da yağış etkili oldu, yollar göle döndüİncirliova’da yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Anahtar Kelimeler:
Marmara meteoroloj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz! Futbolcular da şaşkına döndü

Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz! Futbolcular da şaşkına döndü

Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"

Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Her eve giriyor! Düğmeye basıldı: Yeni zorunluluk

Her eve giriyor! Düğmeye basıldı: Yeni zorunluluk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.