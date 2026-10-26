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İstanbul'da sürücüler dikkat! D-100'de 50 günlük yol çalışması

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Tersane Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 27 Ekim'de başlayacak çalışmaların yaklaşık 50 gün devam edeceğini duyurdu. Düzenleme kapsamında Ankara yönündeki bazı şeritler geçici olarak daraltılacak.

İstanbul'da sürücüler dikkat! D-100'de 50 günlük yol çalışması

Pendik'teki Tersane Köprülü Kavşağı'nda yapılması planlanan güçlendirme çalışmaları, D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki trafik akışını etkileyecek.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince D-100'ün Ankara yönündeki sağ şeridi ile aynı istikametteki yan yolun sol şeridinde geçici daraltma uygulanacak.

Söz konusu düzenlemeyle kavşakta gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmalarının güvenli şekilde tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul da sürücüler dikkat! D-100 de 50 günlük yol çalışması 1

ÇALIŞMALAR 27 EKİM'DE BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tersane Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaların 27 Ekim itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Yaklaşık 50 gün sürmesi beklenen çalışmalar boyunca bölgede trafik akışı, uygulanacak şerit daraltmalarına göre düzenlenecek.

İstanbul da sürücüler dikkat! D-100 de 50 günlük yol çalışması 2

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK ARTABİLİR

Şerit daraltmalarının özellikle sabah ve akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Ankara yönündeki trafik yoğunluğunu artırabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle sürücülerden, güzergâhtaki trafik durumunu göz önünde bulundurmaları ve çalışma alanında bulunan yönlendirme işaretlerine dikkat etmeleri istendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pendik D-100 Karayolu
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