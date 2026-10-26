Serum siparişi dönemi başladı! Uzmanlardan hayati uyarı

Sonbahar aylarında viral ve bakteriyel enfeksiyonların artmasıyla birlikte serum kullanımında da yükseliş yaşanıyor. Bununla birlikte son dönemde serum tedavisi için hastaneye gitmek yerine eczanelerden veya evde sağlık hizmeti veren kurumlardan serum temin edenlerin sayısı da artıyor. Telefonla sipariş edilebilen ve reçetesiz de satın alınabilen serumların ev ortamında uygulanması ise ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

Okulların açılmasıyla birlikte viral ve bakteriyel enfeksiyonların yaygınlaşması, serum kullanımına olan talebi artırdı. Hastalıkların artmasıyla birlikte eczanelerde serum satışları da yoğunlaştı. Eskiden serum tedavisi için hastanelere başvurulurken artık bazı kişiler doğrudan eczanelerden serum satın alıyor. Bazıları ise evde sağlık hizmeti veren kurumlar aracılığıyla telefonla serum sipariş ediyor. Evde sağlık hizmeti sunan kurumlar, sipariş edilen serumları doğrudan hastaların adreslerine ulaştırıyor. Üstelik serumların içerisine farklı vitaminler ekletmek de mümkün olabiliyor. Uzmanlar bu durum kapsamında vatandaşlara kritik uyarılarda bulunuyor.

REÇETE ZORUNLULUĞU YOK

Serum satışlarında reçete zorunluluğu bulunmayan ürünlerin de olduğu belirtiliyor. TV100’de yer verilen habere göre, eczanelere doktor reçetesiyle başvuran hastaların yanı sıra reçetesiz serum almak isteyenler de geliyor. Serumların fiyatları ise içerdikleri etken maddelere ve elektrolit çeşitlerine göre değişiklik gösterirken, içeriğine göre 100-150 TL bandında değiştiği belirtiliyor.

UZMANLARDAN EVDE SERUM UYARISI

Serum kullanımındaki artışa dikkat çeken uzmanlar, damar yoluyla uygulanan tedavilerin doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Viral enfeksiyonlarda serum tedavisinin bazı durumlarda tercih edilebildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özenç Turşak, "Çok ciddi bir viral enfeksiyon, influenza, Covid gibi ciddi bir viral enfeksiyon geçirdiniz, her tarafınız ağrıyor. O zaman biz hastalarımıza damardan serum tedavisi, C vitamini vermeyi uygun buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar bu tür uygulamaların hastane ortamı dışında yapılmasının ciddi sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

ANAFİLAKTİK ŞOK RİSKİNE DİKKAT

Evde serum uygulamasının, işlemi bir sağlık çalışanı gerçekleştirse bile risk taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar, doktor kontrolü olmadan uygulanan damar içi serum tedavisinin alerjik reaksiyonlara ve hayati tehlikeye yol açabileceğine dikkat çekiyor.