HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Emir Sarıgül'ün tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alınan AK Partili isim serbest bırakıldı

Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün tutuklandığı soruşturmada yeni gözaltı dalgası yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da var. Soruşturmada 3 kişi tutuklanırken Korkutata serbest bırakıldı.

Emir Sarıgül'ün tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alınan AK Partili isim serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Emir Sarıgül ün tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alınan AK Partili isim serbest bırakıldı 1

AK PARTİLİ YÖNETİCİ DE GÖZALTINDA

Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emir Sarıgül ün tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alınan AK Partili isim serbest bırakıldı 2

15 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Korkutata dahil 15 kişi gözaltına alındı.

İşte gözaltına alınanlar:

1-Sofu ALTINBAŞ
2-Oktay ÖZKAN
3-Temel AYGÜN
4- Eyüp Ensar SARAL
5-Hulki ŞAVKIN
6-Seyfettin Tayfun KAHYAOĞLU
7-Eyüp BİRGÜN
8-Erhan Naci İŞÖZEN
9-Kenan MALKOÇ
10-Selami CENGİZ
11-Ramazan ARGÜN
12-İbrahim AVCI
13- Mehmet AYGÜN
14- Rıdvan Melih DİNÇER
15- Serkan Korkutata

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklandı. Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün, Temel Aygün'e ev hapsi verildi.

KORKUTATA SERBEST BIRAKILDI

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz'e yurt dışı yasağı verilirken Korkutata serbest bırakıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Baro Başkanı adayı Kanadoğlu hakkında soruşturmaİstanbul Baro Başkanı adayı Kanadoğlu hakkında soruşturma
44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi’nde karar çıktı44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi’nde karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
Emir Sarıgül soruşturma ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz! Futbolcular da şaşkına döndü

Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz! Futbolcular da şaşkına döndü

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.