Emir Sarıgül'ün tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alınan AK Partili isim serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Korkutata dahil 15 kişi gözaltına alındı.
İşte gözaltına alınanlar:
1-Sofu ALTINBAŞ
2-Oktay ÖZKAN
3-Temel AYGÜN
4- Eyüp Ensar SARAL
5-Hulki ŞAVKIN
6-Seyfettin Tayfun KAHYAOĞLU
7-Eyüp BİRGÜN
8-Erhan Naci İŞÖZEN
9-Kenan MALKOÇ
10-Selami CENGİZ
11-Ramazan ARGÜN
12-İbrahim AVCI
13- Mehmet AYGÜN
14- Rıdvan Melih DİNÇER
15- Serkan Korkutata
Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklandı. Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün, Temel Aygün'e ev hapsi verildi.
Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz'e yurt dışı yasağı verilirken Korkutata serbest bırakıldı.
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