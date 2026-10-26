Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi’nde karar çıktı

Dulkadiroğlu ilçesinin Yahya Kemal Mahallesi’ndeki Said Bey Sitesi’nin 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu müteahhit Hasan Çam (55), ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkilisi tutuksuz Sıla A. (34), taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınlarının katıldığı duruşmaya tutuksuz sanıklar Sehay Yapı Denetim Şirketi yetkilisi Yavuz Kaygısız (57) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit (35) bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Tutuksuz sanıklar Sehay Yapı Denetim Şirketi sahibi Halil Yıldız (57), şantiye şefleri Murat Kaş (41), Halil İbrahim Us (36), Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın (48), Müdür Yardımcısı Serap Binici (43), ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkilisi Zehra Betül K. (47) ile binanın inşasında görev alan statik proje ve uygulama denetçisi İsmail K. (77) katılmadığı duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Hasan Çam, inşaattan anlamadığını, market işlettiğini, sadece binanın yapımı için malzeme temin edip parasını ödediğini, bu nedenle suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti.

3 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Melike Yiğit ile Yavuz Kaygısız da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Sıla A. ise evraktaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek imzanın incelenmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkında mütalaasında Hasan Çam, Halil Yıldız, Yavuz Kaygısız, Melike Yiğit, Murat Kaş, Halil İbrahim Us, Arzu Özaydın ile Serap Binici’nin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair dosyada yeterli delil olduğunu belirterek sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasını, Hasan Çam’ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı ayrıca, temmuz ayında haklarında iddianame düzenlenen ZBK Yapı Denetim Şirketi’nin 3 yetkilisinin yargılanmasına yeni başlandığını, ana davanın 3 yıldır devam ettiğini belirterek 3 sanığının dosyasının ayrılmasını talep etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Hasan Çam’a ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar karar verirken; aynı suçtan Halil Yıldız, Yavuz Kaygısız, Melike Yiğit, Hali İbrahim Us ve Murat Kaş’ı da 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırıp 2 yıl süreyle meslekten men etti. Kamu görevlileri Arzu Özaydın ve Serap Binici’ye de ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti; ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkilileri Sıla A., Zehra Betül ve İsmail K.’nın da dosyasını ayırdı.