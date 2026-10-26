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TRT ekranlarında fenomen olmuştu: 18 yıl sonra yeniden konuştu

2008 yılında TRT kameralarına yansıyan görüntülerinde koyunlara seslenirken söylediği "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." sözleriyle hafızalara kazınan İlhan Orak, 18 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Bingöl'de yaşayan 72 yaşındaki Orak, ilerleyen yaşı nedeniyle hayvancılığı bıraktığını belirterek eski günlerine duyduğu özlemi anlattı.

TRT ekranlarında fenomen olmuştu: 18 yıl sonra yeniden konuştu

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çobanlık yaptığı dönemde TRT tarafından görüntülenen İlhan Orak, kendine özgü tavırları ve hayvanlara seslenişiyle tanınmıştı. 2008 yılında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yeniden paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaşmış, Orak'ın koyunları çağırırken çıkardığı ses ve söylediği sözler hafızalara kazınmıştı.

Tiyatro sahnelerinde de taklit edilen Orak'ın görüntüleri, aradan geçen 18 yıla rağmen ilgi görmeye devam ediyor.

TRT ekranlarında fenomen olmuştu: 18 yıl sonra yeniden konuştu 1

72 YAŞINDA HAYVANCILIĞI BIRAKTI

Bugün 72 yaşında olan ve ilerleyen yaşı nedeniyle hayvancılığa veda eden 5 çocuk babası İlhan Orak, yaşamını köyü ile İstanbul arasında sürdürüyor.

Kış aylarını İstanbul'da yaşayan kızının yanında geçiren Orak, yaz aylarında ise doğup büyüdüğü Hazarşah köyüne dönüyor.

Köyüne ve hayvanlara olan sevgisini koruyan Orak, siyah takkesi, takım elbisesi ve güler yüzüyle kendisini ziyarete gelen misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

TRT ekranlarında fenomen olmuştu: 18 yıl sonra yeniden konuştu 2

18 YIL SONRA YİNE KOYUNLARA SESLENDİ

Hayvanları çağırdığı sırada söylediği "Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor." sözleriyle tanınan Orak, 7 yıl önce kendisiyle röportaj yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle yeniden bir araya geldi.

Eski çobanlık günlerini hatırlamak isteyen Orak, komşusuna ait koyunların yanına giderek hayvanlara seslendi.

TRT ekranlarında fenomen olmuştu: 18 yıl sonra yeniden konuştu 3

Ancak koyunlar yanına gelmeyince bu kez "Gelmiyor ya bu da benim değil" diyerek yıllar önceki görüntülerini hatırlattı.

"ESKİ GÜNLERİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

2008 yılında TRT ekibinin köylerine geldiğini öğrendiğinde hemen yanlarına gittiğini anlatan Orak, hayvanların sahiplerinin ve çobanlarının sesini tanıdığını söyledi.

Orak, "Başka hayvanların yanına doğru gidiyorum, benden kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

İlerleyen yaşı nedeniyle artık hayvancılıkla uğraşamadığını belirten Orak, eski günlerine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım. Yoksa yine sürü sahibi olurdum. Her şey vaktinde güzel. Şimdi rahat yürüyemiyorum."

"HERKES BENİ SEVİYOR"

Yıllar önce verdiği röportajın hâlâ izlenmesinden mutluluk duyduğunu belirten Orak, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Orak, "O zaman verdiğim röportajda yanlış bir şey söylemedik çok şükür. Nereye gidersem gideyim kapım açıktır. Herkes beni seviyor. Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok." diye konuştu.

"KÖYÜMÜ, TOPRAĞIMI SEVİYORUM"

Günlerini bahçe işleriyle ilgilenerek geçirdiğini anlatan Orak, yaşının ilerlemesi nedeniyle eskisi kadar çalışamadığını ifade etti.

Köyüne bağlılığını sürdüren Orak, "Yaşlandığım için artık başka bir şeyle uğraşamıyorum. Köyümü seviyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için sadece kışın buradan gidiyorum. Toprağımı seviyorum." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya trt
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