Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Topuz'un geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

3 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bakanlığın açıklamasına göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Fevzi Topuz hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği ve Rüşvet Almak" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Topuz'un, Muğla Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.10.2026 tarihli ve 2026/246 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma kararının Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği ve Rüşvet Almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."