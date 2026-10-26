İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı daha Yeni Parti'ye geçiyor

İstanbul'da Yeni Parti'nin ilk belediyesi Kadıköy olmuştu. CHP'den ihracı istenen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Yeni Parti'ye katılmıştı.



31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 59.06 oy alarak Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olan Esin Köymen de CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı.

BAKIRKÖY, ÇATALCA, KÜÇÜKÇEKMECE, BÜYÜKÇEKMECE...

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul’da Bakırköy, Çatalca, Küçükçekmece ve Büyükçekmece belediye başkanları ile ve 110 meclis üyesinin yarın Yeni Parti’ye katılacağını iddia etti. Saymaz paylaşımında, "Başkanlar ve üyeler yarın 14'te Bakırköy Belediyesi’nde açıklama yapacak.

Geçen hafta Kadıköy ve Maltepe belediye başkanları Yeni Parti’ye geçmişti." ifadelerini kullandı.