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Antalya'da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan hortum, bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerleri vurdu. Parçalanan iki konteynerde bulunan işçiler savruldu. Acı olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu kentte, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında hortum oluştu.

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 1

KONTEYNERLERDE BULUNAN İŞÇİLER SAVRULDU

Hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Konteynerlerde bulunan 5 işçi savruldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 2

İşçilerden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

Bölgede, incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle aynı şantiyedeki bir vincin de devrildiğini ancak bu olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 3

Hortumda iki konteynerin parçalandığını ve içlerinde bulunan 5 işçinin savrulduğunu belirten Vali Şahin, şöyle konuştu:

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 4

"Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler. Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi. Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız."
Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 5
Vali Şahin vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı işçiye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 6

HORTUM BİR VİNCİ DE DEVİRDİ

Şantiye sahasındaki ölüm ve yaralanmaların vincin devrilmesi nedeniyle olmadığını vurgulayan Şahin, bölgede incelemelerin devam ettiğini ve ekiplerin alanda yaralı veya ölü olup olmadığına dair çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 7

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 8

Antalya da hortum faciası! Konteynerleri parçaladı: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı 9


Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Hortum
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