Bulgaristan'da 6. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı başladı

"Çalkantılı Bir Dünyada Dayanıklılık ve İşbirliği" başlığıyla düzenlenen toplantıda, küresel jeopolitik gelişmelerin Balkanlar üzerindeki etkileri, bölgesel siyasetteki temel meseleler, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyon süreci ve Balkanlar’ın Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisindeki yeri ele alınıyor.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, toplantı kapsamında düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Balkanlar'da barış, istikrar ve refahın sağlanması için kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme ilkelerinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin aktif, çok boyutlu ve ilkeli bir dış politika izlediğini belirten Uyanık, bölgesel barış, istikrar ve refahı hedeflerken daha etkili çok taraflı kurumlar tarafından desteklenen daha adil bir uluslararası sistemi savunduklarını ifade etti.

Uyanık, coğrafi yakınlık, tarih, kültürel bağlar ve insanlar arasındaki yakın ilişkilerin Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydederek, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki riskler ve Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisinin Balkanlar'ın Avrupa güvenliği açısından önemini daha da belirgin hale getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik yaklaşımının kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme ilkelerine dayandığını belirten Uyanık, hiçbir toplumu veya kimliği dışarıda bırakmadan kalıcı barışın inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uyanık, bölgenin çok kültürlü yapısını, korunması gereken bir güç olarak gördüklerini ifade ederek, Balkan ülkelerinin kendi sorunlarına çözüm geliştirme sürecinde öncü rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmesini desteklediğini belirten Uyanık, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Uyanık, Bulgaristan'ın AB ve Schengen Bölgesi üyeliğinin yanı sıra bu yıl avroyu kullanmaya başlamasının ülkenin Türkiye ile Avrupa pazarı arasında önemli bir ortak ve geçiş noktası olma niteliğini güçlendirdiğini kaydetti.

Bulgaristan ve Türkiye'nin Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlar üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Uyanık, Orta Koridor ile bu güzergahı destekleyen kara yolu, demir yolu ve enerji altyapısı ağlarının iki ülke ve Balkanlar için fırsatlar sunduğunu belirtti.

Uyanık, bağlantısallığın güçlendirilmesinin tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artıracağını, rekabet gücünü yükselteceğini ve vatandaşlar için yeni imkanlar oluşturacağını ifade etti.

Sınırların birer darboğaz değil, bağlantı noktası olması gerektiğini vurgulayan Uyanık, demir yolu bağlantısının geliştirilmesi yönünde de önemli bir adım atıldığını bildirdi.

Uyanık, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de hizmete açıldığını belirterek, kalan kesimlerin tamamlanmasıyla İstanbul-Kapıkule arasındaki yolculuğun 1,5 saate inmesinin beklendiğini aktardı.

Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, ekonomilerin daha fazla birbirine bağlanması, toplumların birbirini daha yakından tanıması ve ortak geleceğin daha güvenli hale getirilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Uyanık, Türkiye'nin Bulgaristan ve tüm Balkanlar ile bu anlayış doğrultusunda işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

SETA'nın YTB desteğiyle düzenlediği "6. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı", çeşitli oturumların ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır