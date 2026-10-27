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Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 68 gözaltı kararı

Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında ihaleye fesat karıştırdığı belirlenen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personelleri bulunuyor.

Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 68 gözaltı kararı
Ufuk Dağ

İstanbul güne yeni bir operasyonla uyandı. Bakırköy Belediyesi'ne yapılan operasyonda 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Belediyesi ne operasyon! 68 gözaltı kararı 1

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usülsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu; işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen ihbarlar üzerine;
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gözetilerek,
İhaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı; şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporlarının analizlerinin yapıldığı; iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerine başvurulması sonrası,
Atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama, gözaltına alma, ifade alma, inceleme, arama ve el koyma talimatı verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bakırköy Belediyesi
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