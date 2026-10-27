Daltonlar suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon: 85 gözaltı kararı

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

TETİKÇİ TEMİN EDEREK YÖNLENDİRİYORLAR

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini Rusya'da olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütünün, sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ederek bu kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği belirlendi.

WHATSAPP GRUBUNA DAHİL EDİLMİŞLER

Sosyal medya üzerinden temin edilen şahısların “Dalton Kardeşler” isimli WhatsApp grubuna dahil edildiği ve eylemlerin buradan yönlendirildiği tespit edildi.

Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahısların kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte, İstanbul dahil 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 85 (30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır