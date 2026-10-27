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İstanbul'da korku dolu anlar! Çatırdama sesleri geldi, 2 bina boşaltıldı

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İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Gece saatlerinde çatırdama sesleri ve sallantıyla uyanan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul'daki olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte inşaat alanının hemen bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme oluştu.

Binalardan yükselen çatırdama sesleri ve hissedilen sallantı üzerine vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Yaşananların ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İstanbul da korku dolu anlar! Çatırdama sesleri geldi, 2 bina boşaltıldı 1

20 DAİRE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, risk altındaki iki binanın boşaltılmasına karar verildi.Toplam 20 dairenin bulunduğu binalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinlerinin bazı kişisel eşyalarını kontrollü şekilde almalarına izin verildi.

İstanbul da korku dolu anlar! Çatırdama sesleri geldi, 2 bina boşaltıldı 2

"BAĞIRIŞMALARA UYANDIM, KALKARKEN YERE DÜŞTÜM"

Olay sırasında evinde bulunan bir mahalle sakini, gece yaşadığı korku dolu anları anlattı.Gece saat 02.00 sıralarında uyuduğunu belirten genç, "Ben gece 2 gibi yatmıştım. Bağırışmalara uyandım. Olay gece 3 gibi oldu. Kalkarken yere düştüm. Ben o kadar da çok hissetmedim ama ekipler binayı sarmıştı. İki binayı da tahliye ettiler" dedi.

İstanbul da korku dolu anlar! Çatırdama sesleri geldi, 2 bina boşaltıldı 3

"KAPILAR EĞİLDİ, BÜTÜN BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Bina sakinlerinden Ozan Ünsal da istinat duvarının yıkılmasının ardından binalarda hasar oluştuğunu söyledi.Ünsal, "Arka taraftaki binanın istinat duvarının kaymasından ötürü binada çatlaklar oluştu. Bütün bina tahliye edildi. Kapılar eğildi. Arka bahçe duvarı yıkıldığından bina tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul da korku dolu anlar! Çatırdama sesleri geldi, 2 bina boşaltıldı 4

EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Yaşanan olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, çökme meydana gelen iki binada inceleme başlatıldı.

Ekiplerin, binalardaki hasarın boyutunu ve güvenlik durumunu belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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