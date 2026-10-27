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İstanbul'da yağış sonrası korkutan manzara! Araçlar yine su altında kaldı

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Ufuk Dağ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin izleri daha silinmeden İstanbul'dan bir korkutan görüntü daha geldi. Şiddetli yağışların ardından Tuzla ve Pendik'te araçlar su altında kaldı. İşe gidenler zor anlar yaşarken su seviyelerinin daha da yükselme ihtimali korkuttu.

İstanbul’da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Tuzla ve Pendik’te yollar adeta göle dönerken, bazı araçlar su birikintilerinin içinde mahsur kaldı.

İstanbul da yağış sonrası korkutan manzara! Araçlar yine su altında kaldı 1

SU BASKINLARI YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağış gecenin ilk saatlerinden itibaren etkisini giderek arttırdı. Sabahın ilk saatlerinde ise Anadolu Yakası’nda en çok yağış alan bölgeler olan Tuzla ve Pendik’te cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Bazı yol ve alt geçitler suyla kaplanarak adeta göle döndü. Su basan bazı bölgelerde araçlar su içinde mahsur kaldı.

İstanbul da yağış sonrası korkutan manzara! Araçlar yine su altında kaldı 2

İŞE GİDENLER ZORLANDI

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise yağıştan etkilenmemek için koşarak ilerledi.

İstanbul da yağış sonrası korkutan manzara! Araçlar yine su altında kaldı 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul da yağış sonrası korkutan manzara! Araçlar yine su altında kaldı 4

İstanbul da yağış sonrası korkutan manzara! Araçlar yine su altında kaldı 5

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Anahtar Kelimeler:
sel İstanbul Pendik Tuzla
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