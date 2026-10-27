Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu saat vererek uyardı: İstanbul'da yağış için kritik aralık açıklandı

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin uyarılar sürerken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özellikle sabah saatlerine dikkat çekti. Yağışın milyonlarca kişinin işe ve okula gitmek üzere yola çıktığı saatlerde etkisini artırabileceğini belirten Kadıoğlu, olası risklere karşı önceden tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA EN YOĞUN YAĞIŞ HANGİ SAATLERDE BEKLENİYOR?

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da en yoğun yağışın 27 Ekim Salı günü saat 03.00 ile 12.00 arasında beklenmesine dikkat çekti. Sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanabileceğini ve su baskınlarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirten Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın sabah İstanbul’da en yoğun yağışın 03.00 ile 12.00 arasında, yani milyonlarca insanın yola çıktığı saatlerde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji ve Valilik uyarıyor, ancak okullar ve üniversiteler için henüz bir karar yok. Sanırım herkes önce valiliğin bir karar vermesini bekliyor…”

Kadıoğlu, sabah saatlerinde yaşanabilecek olası sorunları ise şu sözlerle anlattı:

“Tanıdık senaryo şu: Sabah herkes yola çıkar, alt geçitler dolar, trafik kilitlenir, çocuklar servislerde saatlerce bekler. Akşam da yağmurun dindiği ertesi gün için tatil ilan edilir. Böylece önlem, riskin yaşandığı saatlere yetişmez.”

KADIOĞLU'NDAN OKULLAR İÇİN ALTERNATİF TEDBİR ÖNERİLERİ

Yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmemesi tartışmasına değinen Kadıoğlu, kararların yalnızca yağışın gerçekleşip gerçekleşmemesine göre değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Kadıoğlu, olası riskler karşısında önceden tedbir alınmasının önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

“‘Tatil edersek ve yağmur yağmazsa rezil oluruz’ korkusu, karar vermek için yanlış bir ölçüttür. Yağmur yağmazsa ertelenen dersler telafi edilir. Yağar ve önlem alınmamışsa kaybedilen zamanın, yaşanan kazaların, belki de yitirilen canların telafisi olmaz.”

Uzman, alınan kararların değerlendirilmesinde karar anında mevcut olan bilgilerin ve öngörülebilen risklerin dikkate alınması gerektiğini de belirtti. Beklenen tehlikenin gerçekleşmemesinin, önceden alınan tedbiri kendiliğinden yanlış yapmayacağını ifade etti.

Kadıoğlu, tam gün tatilin tek seçenek olmadığını belirterek derslere geç başlanması, çevrim içi eğitim, esnek mesai ve ilçe bazında kararlar alınması gibi alternatifleri gündeme getirdi. Bu önerilerin amacının özellikle sabah 06.00 ile 10.00 arasında yolda olmak zorunda kalan kişi sayısını azaltmak olduğunu kaydetti.

Kadıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Afet yönetimi, insanlar yolda mahsur kaldıktan sonra tatil ilan etmek değil; tehlike gelmeden maruziyeti azaltmaktır… Arz ederim”

İSTANBUL VALİLİLİĞİ'NDEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

İstanbul Valiliğinin Meteoroloji verilerine dayanan uyarısına göre kentte yağışların gece saatlerinde başlaması, salı sabahından itibaren kuvvetlenmesi ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tahminlere göre İstanbul genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Şile'de ise 21 ila 75 kilogram yağış düşebileceği bildirildi. Rüzgârın zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşabileceği de belirtildi.

Kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Özellikle yağışın yoğunlaşacağı saatlerde dikkatli olunması, zorunlu olmadıkça riskli güzergâhlara çıkılmaması ve alt geçitlerden uzak durulması önem taşıyor.