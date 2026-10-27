İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağış ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

İşe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır