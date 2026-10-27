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İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağış ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

İşe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi.

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80 e ulaştı 1

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise yağışın etkisini azaltmasını bekledi. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşların koşarak ilerlediği görüldü.

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80 e ulaştı 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80 e ulaştı 3

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik meteoroloji genel müdürlüğü
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