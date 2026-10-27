İstanbul'da kanlı geceden akılalmaz görüntüler! Rezidansta silahlar patladı, balyozla kapı kırıldı

Büyükçekmece ve Bağcılar’da aynı gün meydana gelen iki ayrı silahlı cinayet olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, olaylarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 şüpheli yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Edirne’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul’da 21 Ekim’de Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı silahlı cinayet olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, olaylarla bağlantılı oldukları değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli 3 şüphelinin yasa dışı yollarla Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. Ekipler tarafından Edirne’de düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖLEN KİŞİ REZİDANS CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

İlk cinayet olayının yaşandığı Büyükçekmece’de bir rezidansın 17. katındaki dairede düzenlenen silahlı saldırıda Yasin Binarci (26) yaşamını yitirmiş, M.I. ise yaralanmıştı. Saldırının şüphelilerinden Mehmet Emin Yüksel ise olaydan bir gün sonra Bağcılar’da bir otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYDA 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devamında, Edirne’de operasyon düzenlendi. Yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen Y.G., K.K. ve S.C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİN DETAYLARIN ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda edinilen bilgilere göre; farklı suçlardan 100’ün üzerinde suç kaydı bulunduğu ve madde etkisinde oldukları öğrenilen 5 kişinin kaldığı rezidansta, Mehmet Emin Yüksel (22), uyumakta olan Yasin Binarcı (26) ile M.I.’ya (20) ateş açtı. Olayda Binarcı hayatını kaybederken M.I. yaralandı. Olay sırasında başka bir odada bulunan K.K. ve Y.G. ise olaydan kurtulmak amacıyla dışarıdaki arkadaşlarından yardım istedi. Yardım istenince olay yerine gelen S.C.B., kapıyı balyozla kırarak içeri girdi. S.C.B., saldırıdan kurtulan K.K. ve Y.G. ve saldırgan Mehmet Emin Yüksel ile olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra S.C.B., K.K. ve Y.G. bir araya gelerek Mehmet Emin Yüksel’i Bağcılar’da araç içerisinde öldürdü. Şüphelilerin daha sonra kullandıkları aracı bırakarak yurt dışına kaçmak amacıyla harekete geçtiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

21 Ekim’de gerçekleşen çifte cinayete ilişkin yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 kişinin madde kullanmak için kullandıkları Büyükçekmece’deki rezidansa geldikleri anlar görüldü. Ayrıca, Mehmet Emin Yüksel’in araç içerisinde vurulduğu anların yanı sıra şüphelilerden S.C.B.’nin rezidanstan çıktıktan sonra sokak ortasında kılık değiştirerek bir kağıt toplayıcısı kılığına girdiği ve bu şekilde ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır