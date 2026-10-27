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Maltepe'de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe Cevizli Mahallesi’nde 8 Ekim’de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutların hazır olduğunu, çarşamba günü dileyen hak sahiplerine evlerinin anahtarlarının teslim edileceğini açıkladı.

Maltepe'de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor
Melih Kadir Yılmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe Cevizli Mahallesi’nde 8 Ekim’de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutların hazır olduğunu, çarşamba günü dileyen hak sahiplerine evlerinin anahtarlarının teslim edileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “8 Ekim’de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen; yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları’ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen; TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak” dedi.

Maltepe de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Maltepe Cevizli Mahallesi’nde 8 Ekim’de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutlar hazırlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüşerek dileyene; 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları’ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabileceklerini, dileyene de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde evlerinin yerinde yeniden inşa edilebileceğini içeren 2 seçenek sundu. Vatandaşlara örnek daireler gezdirildi. Hızla ilerleyen çalışmalar sonucu göçükten 20 gün sonra hazır daireleri almak isteyen vatandaşlara anahtarları teslim edilecek. Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun yıla yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

Maltepe de vatandaşlar sağlam konutlarına kavuşuyor 2

BAKAN KURUM: "KARDEŞLER APARTMANI VE ÇEVRESİNDEKİ HAK SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZ YENİ YUVALARINA KAVUŞUYOR"

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Maltepe Cevizli Mahallesi’nde 8 Ekim’de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen; yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları’ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen; TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ ÇOK HIZLI BİR REFLEKS GÖSTERDİ"

Örnek daireleri dolaşan hak sahiplerinden Eyüp Tuzcu, “Kardeşler Apartmanı'nda 5 numaralı dairede oturuyordum. Devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi. ‘Bir an önce yapıp sizi evlerinize kavuşturacağız’ dedi. Eğer istemiyorsanız da burada Esenkent Mahallemizde bitmiş konutları önerdiler. Bugün gezdirdiler. Gayet de güzel yani. Eğer hani beklemek istemeyip ‘benim acelem var diyorsanız burayı da kullanabilirsiniz’ diye bize teklifte bulundular. Hem 2+1 hem de 3+1 daireler vardı. Hepsini gezdik, gayet de güzel. Cumhurbaşkanımızdan, bütün yetkililerden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. İlgileniyorlar, bizi hiç sahipsiz bırakmadılar. Her türlü imkanları sağladılar. Yani devlet yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Allah razı olsun” dedi.

"HEMEN SAHİP ÇIKTILAR"

Zeliha İnan ise “Çok beğendik, güzel. Artı burası bizim için daha iyi, yani geniş.. Burasını beğendik. Bilmiyorum, kızlarım karar veriyorlar. ‘Al, al, buradan al’ diyorlar. Bakacağız, kısmet. Zaman gösterir. Hemen sahip çıktılar, bak yardım edildi. Kimse mağdur olmadı, güzel oldu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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