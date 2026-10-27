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Kablosuz temizlikte 3.000 TL indirim: Dyson V10 Konical
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Kablosuz temizlikte 3.000 TL indirim: Dyson V10 Konical

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Gün sonunda ev işleriyle vakit kaybetmeyi hiçbirimiz istemiyoruz. Yorucu temizlik rutinleriyle boğuşmadan dinlenmeye vakit ayırmak sizin için de bir öncelikse evdeki iş yükünüzü minimuma indirerek kendinize ait zamanı geri kazandıracak özel bir fırsat başladı! Üstün performansı ve akıllı teknolojisiyle öne çıkan Dyson V10 Konical kablosuz süpürgede şimdi 3000 TL indirimi kaçırmamak için acele edin!

Hayatın koşturmacası içerisinde eve döndüğümüzde asıl aradığımız şey huzur ve dinlenme olsa da ev işleri bu dinlenme anlarını maalesef gölgeleyebiliyor. Temizliğe saatler harcamak yerine pratik ve etkili çözümler arayanlar için zaman her zamankinden daha değerli. Siz de günlük hayatın bu yorucu döngüsünü hafifletecek ve zaman kazandıracak bir ürün arıyorsanız Dyson V10 Konical kablosuz süpürgedeki net 3000 TL indirimden faydalanmak için okumaya devam edin!

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Dyson V10 Konical™ Kablosuz Süpürge

Kablosuz temizlikte 3.000 TL indirim: Dyson V10 Konical 1

Dyson V10 Konical kablosuz elektrikli süpürge, 150 AW güçlü emiş gücü ve 60 dakikaya kadar solmayan çalışma süresiyle derinlemesine temizlik sağlar. Görünmez tozları aydınlatan teknolojisi, uzun saçları algılayan ve dolaşmayı önleyen koni fırça yapısı sayesinde evcil hayvan sahipleri ve kalabalık aileler için kusursuz sonuçlar ortaya koyar. Gelişmiş HEPA filtreleme sistemiyle evdeki havayı taze tutarken, hafif ve ergonomik tasarımıyla her köşeye zahmetsizce ulaşmanıza olanak tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu elektrikli süpürgeye tek kelimeyle bayıldım! Performansı çok güçlü, ses seviyesi gayet normal, harika ek başlıkları var ve vaat ettiği her şeyi yerine getiriyor! Üstelik eskiye kıyasla işimi çok daha hızlı bitiriyorum. Işığı da büyük kolaylık sağlıyor! Evcil hayvan tüylerini her türlü yüzeyden güvenilir bir şekilde temizliyor."
  • "Süpürme ve silme işlemleri tek bir seferde gerçekleşiyor. Bu cihaz sayesinde, temizlik malzemeli bir kova hazırlamak gibi zahmetli işlerle uğraşmak yerine, çok daha sık ve kolay bir şekilde silme işlemi yapabiliyorsunuz."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dyson süpürge
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