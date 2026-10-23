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Doğada ve şehirde güvenli adımlar: Adidas Terrex Eastrail 3 indirimde
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Doğada ve şehirde güvenli adımlar: Adidas Terrex Eastrail 3 indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Açık hava aktivitelerinde hem şıklığı hem de yüksek performansı bir arada sunan tasarımlar outdoor tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Zorlu doğa şartlarına uyum sağlamak üzere geliştirilen adidas TERREX EASTRAIL 3, adımlarınıza destek olurken konforunuzdan da ödün vermiyor. Şehir yaşamından doğa yürüyüşlerine kadar geniş bir kullanım alanı sunan bu özel model, şimdi cazip indirim fiyatıyla maceraseverleri bekliyor.

Zorlu zeminlerde ve uzun doğa yürüyüşlerinde maksimum konfor ile üstün zemin tutuşu arayanlara harika bir haberimiz var! Açık hava maceralarınızda adımlarınıza güven katacak olan adidas TERREX EASTRAIL 3 erkek spor ayakkabı, kaçırılmayacak bir indirimle karşınızda. Dayanıklı yapısı ve estetik duruşuyla öne çıkan bu modeldeki avantajlı fırsatı kaçırmayın!

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Adidas Terrex Eastrail 3 Ayakkabı

Doğada ve şehirde güvenli adımlar: Adidas Terrex Eastrail 3 indirimde 1

adidas TERREX EASTRAIL 3 düşük bilekli erkek spor ayakkabı, arazi yürüyüşlerinde ihtiyaç duyduğunuz dayanıklılığı ve konforu bir arada sunar. Engebeli ve zorlu zeminlerde üstün zemin tutuşu sağlayan dış taban yapısı sayesinde adımlarınızı güvenle atabilirsiniz. Nefes alabilir üst yüzeyi ve ayağı saran ergonomik tasarımı uzun süreli yürüyüşlerde bile ayaklarınızın rahat kalmasına yardımcı olan ayakkabı, toprak ve kahve tonlarındaki estetik tasarımıyla hem doğada hem de günlük tarzınızda fark yaratır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uygun fiyat, inanılmaz hizmet. Kaliteli bir ürünü uygun fiyata hızlı bir teslimat ile almak gibisi yok."
  • "Ayakkabı suni/vegan deri ama baya kaliteli duruyor. Çok ağır diye düşünmüştüm ama hafif. Biraz kaba sadece. Tabanı ortopedik. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 23 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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