Bilecik’te 20 okulun çevresi denetlendi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması ve eğitim ortamındaki huzurun korunması için çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde 20 okulun çevresinde denetim gerçekleştirdi. Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde okul giriş ve çıkışlarının güvenliği, öğrencilerin hareketliliği, trafik düzeni ve okul servis araçlarının durumu kontrol edildi. Yapılan uygulamalarla okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi ve öğrencilerin güvenliğinin artırılması amaçlandı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, çocukların güvenli bir eğitim ortamında bulunması ve okul çevrelerinde huzurun korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır