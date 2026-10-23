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Kurallara uymayan iki sürücüye ceza

Bilecik’te kurallara uymayan iki sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kurallara uymayan iki sürücüye ceza

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ‘2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı’ kapsamında il genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletler ile okul servis araçları kontrol edildi. Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına yönelik denetimlerde 307 araç kontrol edildi ve herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerde 32 araç incelendi. Kaskını usulüne uygun kullanmadığı belirlenen sürücülere 2 trafik idari para cezası uygulandı. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde ise 17 araç kontrol edildi ve herhangi bir cezai işlem yapılmadı. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 356 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 2 sürücüye ceza kesildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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