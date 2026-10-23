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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

Burdur’da kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ve yapılan kontrolde 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu O.B. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, kavşak adeta savaş alanına döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü A.S.’nin 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur
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