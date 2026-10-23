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Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı Köyü yolu üzerinde Mehmet Kurar ( 28), idaresindeki plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada Mehmet Kurar ağır yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Kurar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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