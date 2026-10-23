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Aydın’da film gibi olay! Sevgilisinin evinde eşine yakalandı: Bakın sonra neler oldu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen Ü.S., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Otomobilin durdurulması sırasında müdahale eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre elinden yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın’da film gibi olay! Sevgilisinin evinde eşine yakalandı: Bakın sonra neler oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Ü.S., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Aydın’da film gibi olay! Sevgilisinin evinde eşine yakalandı: Bakın sonra neler oldu 1

SEVGİLİSİNİN EVİNDE EŞİYLE KARŞILAŞTI!

Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinin evine giden Ü.S., burada eşiyle karşılaşınca tartışma yaşadı. Eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, daha sonra eşini İncirliova'da bırakıp sevgilisi Z.S.'yi de yanına alarak otomobiliyle Efeler yönüne hareket etti.

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı otomobil, İzmir Bulvarı yakınlarındaki otoban kavşağında ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Aydın’da film gibi olay! Sevgilisinin evinde eşine yakalandı: Bakın sonra neler oldu 2

'DUR' İHTARINA UYMADI KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ancak Ü.S., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, şüphelinin bulunduğu otomobilin arka camını kırarak müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında elinden yaralanan Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Ü.S. ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, silahla tehdit edildiği öne sürülen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.S., ruhsatsız silah bulundurma, polise mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamaları kapsamında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın silahlı kavga
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