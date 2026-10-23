Son dakika | MHP'nin kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli'den Azerbaycan mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, partisinin kongre ve kurultay süreçleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Olağan Kongre süreci için, il ve ilçe kongrelerini büyük bir olgunluk, birlik ve kardeşlik içerisinde tamamladıklarını belirten Bahçeli, MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Şubat Pazar günü gerçekleşmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Bahçeli'nin açıklamasından diğer satır başları şu şekilde:

Mekke Antlaşması ile başlayan, Bedir Mutabakatı ile taçlanan tarihi yürüyüşümüz; inancımızın gönül coğrafyamızdaki sorumluluğuna işaret etmektedir.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması önemli bir gelişmedir.

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