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Son dakika | MHP'nin kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli'den Azerbaycan mesajı

Son dakika haberi: MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu. 7 Şubat 2027 tarihini duyuran MHP lideri Bahçeli, Azerbaycan - Türkiye ilişkileri için de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Son dakika | MHP'nin kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli'den Azerbaycan mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, partisinin kongre ve kurultay süreçleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

  1. Olağan Kongre süreci için, il ve ilçe kongrelerini büyük bir olgunluk, birlik ve kardeşlik içerisinde tamamladıklarını belirten Bahçeli, MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Şubat Pazar günü gerçekleşmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Bahçeli'nin açıklamasından diğer satır başları şu şekilde:

  • Mekke Antlaşması ile başlayan, Bedir Mutabakatı ile taçlanan tarihi yürüyüşümüz; inancımızın gönül coğrafyamızdaki sorumluluğuna işaret etmektedir.
  • Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması önemli bir gelişmedir.

Son dakika | MHP nin kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli den Azerbaycan mesajı 1

AZERBAYCAN MESAJI: BAĞLARIMIZ GEÇİCİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÖTESİNDE YÜKSELMEKTE

  • Türkiye'yi Türk dünyasından ayrı değerlendiren, Türkiye'siz bir Türk dünyası hesabını hayata geçirmeye çalışan yaklaşımları da dikkatle izliyoruz.
  • Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar, günlük siyasi gelişmelerin ve geçici anlaşmazlıkların ötesinde gönül birliği üzerinde yükselmektedir.

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Devlet Bahçeli MHP kurultay
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