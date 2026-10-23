Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti

CHP ile Yeni Parti arasında bu kez para gerilimi patlak verdi. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin banka hesabından aktarıldığını iddia ettiği 5 milyon 100 bin TL için harekete geçtiklerini duyurdu.

PARAYI GERİ İSTİYOR

Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre Özgür Özel ve beraberindeki eski CHP yöneticileri, milletvekillerinin aidatlarıyla biriken parayı Yeni Parti’ye bağış olarak aktardı. CHP yönetimi ise paranın geri verilmesini istedi.

“CHP’NİN BANKADAKİ HESABINI TASFİYE ETMİŞLER”

İddiaya konu işleme tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “CHP’nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı” dedi.

YENİ PARTİ'YE YAZI GÖNDERİLDİ

Paranın iadesi için yazı gönderdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, imza yetkisinin başka amaçlarla kullanıldığını savundu.

“İADE EDİLMEZSE SUÇ DUYURUSU”

Kılıçdaroğlu, ihtara rağmen ödeme yapılmaması durumunda Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Konunun parti açısından mali sonuçlar doğurabileceğini de savunan Kılıçdaroğlu, Sayıştay denetiminde sorun yaşanabileceğini ve CHP'ye Hazine yardımından kesinti yapılabileceğini ifade etti.