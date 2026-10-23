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Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılırken CHP’nin hesabındaki 5 milyon 100 bin TL’yi Yeni Parti’ye aktardığını öne sürdü. Paranın iadesi için ihtar gönderdiklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, ödeme yapılmazsa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP ile Yeni Parti arasında bu kez para gerilimi patlak verdi. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin banka hesabından aktarıldığını iddia ettiği 5 milyon 100 bin TL için harekete geçtiklerini duyurdu.

Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti 1

PARAYI GERİ İSTİYOR

Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre Özgür Özel ve beraberindeki eski CHP yöneticileri, milletvekillerinin aidatlarıyla biriken parayı Yeni Parti’ye bağış olarak aktardı. CHP yönetimi ise paranın geri verilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti 2

“CHP’NİN BANKADAKİ HESABINI TASFİYE ETMİŞLER”

İddiaya konu işleme tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “CHP’nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı” dedi.

Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti 3

YENİ PARTİ'YE YAZI GÖNDERİLDİ

Paranın iadesi için yazı gönderdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, imza yetkisinin başka amaçlarla kullanıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti 4

“İADE EDİLMEZSE SUÇ DUYURUSU”

Kılıçdaroğlu, ihtara rağmen ödeme yapılmaması durumunda Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Konunun parti açısından mali sonuçlar doğurabileceğini de savunan Kılıçdaroğlu, Sayıştay denetiminde sorun yaşanabileceğini ve CHP'ye Hazine yardımından kesinti yapılabileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu 5 milyon TL’yi geri istiyor! Özgür Özel’i uyardı, Yeni Parti’ye ihtar gitti 5

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP Yeni Parti
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