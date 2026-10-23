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Freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Ortalık savaş alanına döndü

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İstanbul Pendik'te korkunç bir kaza meydana geldi. Direksiyonun hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu şoförü bir eczaneye daldı. Dükkandaki 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Korkunç kaza, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Ortalık savaş alanına döndü 1

FRENİ BOŞALDI ECZANEYE DALDI: 6 YARALI

Freni boşalan kamyon, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı.

Freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Ortalık savaş alanına döndü 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si hafif olmak üzere yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Ortalık savaş alanına döndü 3

ECZANE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale gelirken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Ortalık savaş alanına döndü 4

Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Ortalık savaş alanına döndü 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pendik hafriyat kamyonu kaza
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