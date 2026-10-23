Freni boşalan hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Ortalık savaş alanına döndü

Korkunç kaza, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Freni boşalan kamyon, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si hafif olmak üzere yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale gelirken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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