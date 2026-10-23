Suda’dan sağlıklı yaş alma yolculuğuna yeni adım: Yeni ürün Belçika Sarayı’nda tanıtıldı

Gıda takviyesi markası Suda, sağlıklı yaş alma yaklaşımıyla hayata geçirdiği yeni ürünlerini Belçika Sarayı’nda gerçekleştirdiği davet ile tanıttı.

Belçika’da geliştirilen Mesoporosil Silisyum içeren seri, markanın Eda Erdem ile paylaştığı ‘Zamanla uyum içinde, en iyi halimle’ mesajıyla buluşuyor.Marka, yapılan açıklamaya göre yaşam kalitesini ve uzun vadeli iyi yaşam alışkanlıklarını odağına alan longevity yaklaşımı doğrultusunda, portföyünü yeni ürünlerle genişletti.

Serinin yeniliği, Belçika’da geliştirilen mesoporosil silisyum oldu. Hidrolize kolajen, NMN, NADH, koenzim Q10, hyaluronik asit, biotin, çinko ve mesoporosil silisyumu zenginleştirilmiş formülasyonda bir araya getiren marka, ‘Zamanla uyum içinde, en iyi halimle’ mesajını ürün iletişiminin merkezine taşıdı.

Suda İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Nihan Ös, seriye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Aslında longevity çok uzun zamandır herkesin aşina olduğu bir kavram ancak biraz yanlış anlaşılıyor. Longevity, yaşamı uzatmak değil, uzayan ömrü sağlıklı geçirmekle ilgili. Biz de Suda markası olarak sağlıklı bir ömür için besin desteği ve gıda takviyeleriyle kişilerin sağlığına destek vermeye, beslenmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Suda markası altı farklı kategoriden oluşuyor ancak en çok bilinen ve öne çıktığımız kategori kolajen kategorisi. Her zaman fikir liderliği yaptığımız bir kategori. Dolayısıyla bu kez de kolajen tarafında özellikle longevity yaklaşımını destekleyebilecek bir seri hazırladık. Günümüzün yaşam koşullarında hepimizin desteğe ihtiyacı var. Elbette uzayan ömrü desteklemeyi ve longevity kavramını yalnızca Suda üzerinden değerlendiremeyiz. Yaşamın ritmi, hızı ve dinamizmi içerisinde zaman zaman hepimizin bazı desteklere ihtiyacı oluyor. Suda, hayatı bu ritim içerisinde destekleyen bir marka. Super Glaze serisiyle birlikte biz de uzayan ömrün daha sağlıklı geçirilmesini desteklemek istiyoruz.

”Kolajen tercihlerinde tüketicilerin farklı yaklaşımlar benimsediğini ve bilimsel içeriklere önem verdiğini ifade eden Ös, “Aslında kolajen tercihlerinde kişilerin farklı yaklaşımlar içerisinde olduğunu gördük. Bu farklı yaklaşımlar içerisinde özellikle bilimsel içeriklere çok kıymet verildiğini görüyoruz. Biz de bilimi yakından takip ediyoruz. Kolajende önemli destek sağlayan içeriklerden biri silisyum. Silisyumun en iyi emilebilen formu olarak tanımladığımız Mesoporosil ise Belçikalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çok yeni bir keşif. Biz bu keşfi takip ettik ve özellikle longevity yaklaşımıyla ilişkili olduğu için Mesoporosil'i Suda'nın yeni kolajen serisine dahil ettik. Mesoporosil'in en önemli özelliği, bu makromolekülün mikro gözeneklerinin silisyumla doyurulmuş olması ve vücut tarafından çok yüksek oranda emilebilmesi. Bu bizim için büyük bir avantajdı ve kendi serimize dahil ettik. Super Glaze yalnızca Mesoporosil'den oluşmuyor. Aynı zamanda NADH, NMN, CoQ10, biotin, çinko ve C vitaminiyle zenginleştirilmiş bir seri” diye konuştu.

Lansmanın Belçika Konsolosluğu'nda gerçekleştirildiğini belirten Ös, “Bugün Belçika Konsolosluğu'nda Super Glaze serimizin lansmanını gerçekleştiriyoruz. Çünkü ürünümüzü öne çıkaran Mesoporosil silisyum, Belçikalı bilim insanları tarafından keşfedildi” ifadelerini kullandı.

Mesoporosil Bilim ve Ar-Ge Başkanı Fred Monsuur da “Bu yenilikçi yaklaşımın temel amacı, normalde çözünmeyen mineralleri çözünür hale getirmekti. Minerallerin çoğu suda çözünmediği için bu durum, vücudun onlardan yararlanmasını zorlaştırıyor. Ben bunu hep kum örneğiyle anlatıyorum. Herkes kumu bilir. Bir bardak suya kum koyup uzun süre çalkalayabilirsiniz ama kum yine de çözünmez; oysa mineraller bakımından zengindir. Peki bu mineralleri nasıl kullanılabilir hale getirebiliriz? Yenilik dediğimiz şey de tam olarak bu. Yıllar boyunca aklımızdaki temel soru hep aynıydı: Mineralleri vücudun yararlanabileceği hale nasıl getirebiliriz? Şirketin bu araştırmaya yönelmesinin ve geleceğe dönük bir yenilik geliştirmek istemesinin nedeni buydu. Bu yeniliğin yalnızca Belçika için değil, gelecek için de değer taşımasını istedik. Belçika ile Türkiye’nin uzun yıllara dayanan ilişkisiyle gurur duyuyoruz. Türkiye’deki yenilik çalışmalarına destek vermeye hazırız” dedi.

Monsuur, “Şirketin kurucusu olan babamız artık 90’lı yaşlarında. Yıllar önce silisyumun gelecekte önemli bir yere sahip olacağına inanıyordu. Ancak hep aynı soru vardı: Silisyumu nasıl biyoyararlanabilir hale getirebiliriz? Babamız, yalnızca Belçika için değil Türkiye için de geleceğe yönelik değerli bir yenilik geliştirmek amacıyla ailesini bu araştırmaya yönlendirdi. Belçika ile Türkiye’nin köklü ve güzel bir geçmişi olduğunu gördüğümüz için burada olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’deki yenilik çalışmalarına katkı sağlamak ve destek olmak bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.Premium Kategori Marka Yöneticisi Gizem Çelikkeser ise “Suda olarak 65’ten fazla ürünümüz ve beş kategorimizle sürdürülebilir iyi yaşamı tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu yolculukta disiplin, sürdürülebilirlik, azim ve elde ettiğimiz başarılar, marka ilkelerimizin de bir yansıması. Milli takım kaptanımız Eda Erdem’le çıktığımız bu yolculukta, marka değerlerimizin Eda’nın yaşamıyla örtüşmesi bizim için çok değerliydi. Kaptanımızın sağlıklı yaşam rutinini, kariyerindeki başarıları ve bugüne kadar bize yaşattığı sevinçleri düşündüğümüzde, Suda’yla aynı paydada buluşmamız bizi çok mutlu etti” dedi.

Çelikkeser, “Araştırmalar, tüketicilerin her yaşta en iyi versiyonları olmak istediğini gösteriyor. Longevity kavramının yükselişini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Milli takım kaptanımız Eda Erdem’in kariyerine baktığımızda, her yaşında sahada en iyi versiyonuyla yer aldığını görüyoruz. Biz de Suda olarak tüketicilerimizin sürdürülebilir bir iyi yaşam haline ulaşmasını istiyoruz. Kampanya filmimizde Eda Erdem’in de söylediği gibi: ‘Zamanla yarışmıyorum, onunla uyum içinde ilerliyorum.’ Sürdürülebilir bir iyi yaşam halini benimsemenin, hepimize kazandıracağı şeyin tam da bu olduğuna inanıyoruz. 65’ten fazla ürünümüz ve beş kategorimizle iyi yaşam halinin insanların hayatında sürdürülebilir olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Çelikkeser, “Eda Erdem’in ‘Tek değil, destekle’ söylemiyle başlayan kampanya filmimizde vermek istediğimiz mesaj şu: Hayatta tek değiliz. Suda’yla birlikte sürdürülebilir bir iyi yaşam halini, beş kategorimizdeki ürünlerle hayatın içine entegre edebiliriz. Kaptanımız Eda Erdem’le çıktığımız bu yolculukta kampanya filmimize aldığımız reaksiyonlar bizi çok mutlu etti. Tüketicide karşılık bulması bizim için gurur vericiydi.Çelikkeser, “İstanbul Belçika Başkonsolosluğu’nda kıymetli basın mensuplarıyla bir araya geldik. Suda Super Glaze lansmanını bu büyülü atmosferde sizlerle birlikte gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kaynak: DHA