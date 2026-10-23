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4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’nin Roma döneminden günümüze ulaşan tek sur kulesinde ziyarete açılan Makedonya Kule Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Dört ayda 18 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, yaklaşık 2 bin 200 yıllık Odysseus heykel başının da aralarında bulunduğu eserlerle kentin tarihini ziyaretçilerle buluşturuyor.

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi ve Muradiye Mevlevihanesi’nin açılışlarını gerçekleştirmek üzere geldiği kentte ilk olarak Makedonya Kule Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla restorasyonu tamamlanarak geçtiğimiz temmuz ayında ziyarete açılan müzeyi gezen Ersoy, sergilenen eserler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ersoy’a, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 1

Bakan Ersoy, Edirne programı kapsamında Valiliği de ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 2

MAKEDONYA KULE MÜZESİ 18 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Edirne’nin binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden Makedonya Kulesi, müzeye dönüştürülmesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin kültür durakları arasına girdi. Ziyarete açıldığı ilk ay yaklaşık 11 bin kişiyi ağırlayan müzenin toplam ziyaretçi sayısı dört ayda 18 bine ulaştı.
Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen ve eski Edirne surlarından günümüze ulaşan tek kule olma özelliğini taşıyan yapı, geçmişte saat kulesi ve yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı.

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 3

Müzede farklı dönemlerin günlük yaşamına ışık tutan seramikler, cam eserler, kandiller, sikkeler, takılar ve mimari parçalar sergileniyor.

YAKLAŞIK 2 BİN 200 YILLIK ODYSSEUS BAŞI MÜZENİN DİKKAT ÇEKEN ESERLERİ ARASINDA

Makedonya Kule Müzesi’nin koleksiyonunda, milattan önce ikinci yüzyıla tarihlenen ve 1977 yılında Edirne’nin Kaleiçi semtinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan Odysseus heykel başı da yer alıyor.

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 4

Antik Yunan destanlarının önemli kahramanlarından Odysseus’u tasvir eden eser, müzenin dikkat çeken tarihî buluntuları arasında bulunuyor.

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 5

Antik dönem eserlerinin yanı sıra Edirne’nin yakın tarihine ilişkin objeleri de ziyaretçilerle buluşturan müzede, kulenin yangın gözetleme amacıyla kullanıldığı dönemden kalan itfaiye borazanı da sergileniyor.

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 6

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 7

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 8

4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya kule müzesi Edirne’nin yeni gözdesi 9

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Mehmet Nuri Ersoy
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