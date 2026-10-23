Bulgaristan’da olay görüntüler! Soru sormak isteyen gazeteciyi müdahalesiyle bayılttı

Bulgaristan’daki görüntüler gündem oldu. Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’ya soru yöneltmek isteyen gazeteci Sonya Koltuklieva, korumaların sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

GAZETECİ YERDE HAREKETSİZ KALDI

Olay sırasında yere düşen Koltuklieva’nın bir süre hareketsiz kaldığı görüldü.

Parlamento Başkanı Dotsova’nın ise yaşananların ardından çakarlı araçlarla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

DOTSOVA’YA İSTİFA ÇAĞRISI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bulgaristan’da olaya yönelik tepkiler yükseldi.

Yaşanan müdahale tepkilere neden olurken, Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’nın istifası istendi.

ÖNCESİNDE ANİDEN KAPISINI AÇMIŞ

Söz konusu görüntülerin hemen öncesinde ise gazeteci Sonya Koltuklieva'nın aniden Dotsova’nın kapalı olan kapısını açtığı ve geri kapatmasını engellediği görüldü.