HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bulgaristan’da olay görüntüler! Soru sormak isteyen gazeteciyi müdahalesiyle bayılttı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Bulgaristan’da Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’ya soru sormak isteyen gazeteci Sonya Koltuklieva’ya yönelik sert müdahale tartışma yarattı. Korumalardan biri, soru sormak için Dotsova'nın aniden kapısını açan gazeteciyi müdahalesiyle bayılttı. Yerde hareketsiz kalan gazetecinin görüntüleri olay olurken; istifa çağrıları peş peşe geldi.

Bulgaristan’daki görüntüler gündem oldu. Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’ya soru yöneltmek isteyen gazeteci Sonya Koltuklieva, korumaların sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Bulgaristan’da olay görüntüler! Soru sormak isteyen gazeteciyi müdahalesiyle bayılttı 1

GAZETECİ YERDE HAREKETSİZ KALDI

Olay sırasında yere düşen Koltuklieva’nın bir süre hareketsiz kaldığı görüldü.

Bulgaristan’da olay görüntüler! Soru sormak isteyen gazeteciyi müdahalesiyle bayılttı 2

Parlamento Başkanı Dotsova’nın ise yaşananların ardından çakarlı araçlarla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Bulgaristan’da olay görüntüler! Soru sormak isteyen gazeteciyi müdahalesiyle bayılttı 3

DOTSOVA’YA İSTİFA ÇAĞRISI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bulgaristan’da olaya yönelik tepkiler yükseldi.

Yaşanan müdahale tepkilere neden olurken, Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’nın istifası istendi.

ÖNCESİNDE ANİDEN KAPISINI AÇMIŞ

Söz konusu görüntülerin hemen öncesinde ise gazeteci Sonya Koltuklieva'nın aniden Dotsova’nın kapalı olan kapısını açtığı ve geri kapatmasını engellediği görüldü.

Bulgaristan’da olay görüntüler! Soru sormak isteyen gazeteciyi müdahalesiyle bayılttı 4

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da çıkan yangında iki ev küle döndüÇorum’da çıkan yangında iki ev küle döndü
Bilecik’te 20 okulun çevresi denetlendiBilecik’te 20 okulun çevresi denetlendi

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.