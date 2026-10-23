HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP'nin sıralaması dikkat çekti

ORC Araştırma ve Gündemar'ın yeni anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İki farklı anketteki sonuçlar ise oldukça dikkat çekici. Birinde AK Parti, diğerinde ise Yeni Parti zirvede çıktı. CHP ile MHP'nin sıralaması da dikkatten kaçmadı. İşte tüm detaylar...

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP'nin sıralaması dikkat çekti
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de, erken seçim tartışmaları gündemin göze çarpan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum geçen günlerde yaptığı açıklamada seçim için 2028'in mart ya da nisan ayını işaret etmişti. Uçum'un bu açıklaması üzerinden tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dikkat çeken bir erken seçim çıkışı yaptı.

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP nin sıralaması dikkat çekti 1

"ÜLKE YANGIN YERİNDEYKEN HANGİ ERKEN SEÇİMİ YAPACAKSINIZ?"

Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada, "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?" dedi. Diğer muhalefet partileri ise erken seçim olması gerektiğini savunuyor.

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP nin sıralaması dikkat çekti 2

Konu özelindeki tartışmalar günaşırı sürerken, seçim anketi çalışmaları da yakından takip ediliyor. Son olarak ORC Araştırma'nın 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket ile Gündemar'ın Eylül ayı anketi kamuoyu ile paylaşıldı. İki anketteki birbirinden farklı sonuçlar ise gözlerden kaçmadı.

ORC ARAŞTIRMA'NIN ANKETİNDE AK PARTİ ZİRVEDE

26 ilden 3 bin 900 katılımcının yer aldığı ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun cevabı arandı. Sonuçlar ise dikkat çekti.

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP nin sıralaması dikkat çekti 3

AK PARTİ ZİRVEDE! İKİNCİYLE ARASINDAKİ FARK YÜZDE 16,7

AK Parti yüzde 34,9'luk oy oranıyla zirvedeki yerini korurken, AK Parti'yi yüzde 18,2 ile Yeni Parti takip etti.

CHP YÜZDE 9,2 İLE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Üçüncü sırada ise CHP yer aldı. Yüzde 9,2 oy oranına sahip CHP anketteki dikkat çeken sonuçlardan biri olarak öne çıktı.

CHP'yi ise yüzde 8,9 ile MHP takip etti. DEM Parti yüzde 8,6 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı.

İYİ PARTİ BARAJI KIL PAYI GEÇTİ

İYİ Parti'nin oy oranı da ankette dikkat çeken sonuçlardan biri olarak göze çarptı. Yüzde 7,2 oy oranına sahip olan İYİ Parti, barajı kıl payıyla geçti.

Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde oldu:

Zafer Partisi: Yüzde 2,8
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,8
Anahtar Parti: Yüzde 1,5
Diğer: Yüzde 4,5

GÜNDEMAR'IN ANKETİNE GÖRE ZİRVEDE YENİ PARTİ VAR

Öte yandan Gündemar'ın eylül ayı anketi de yayınlandı. Buradaki sonuçlar ise ORC'nin anketinin tam tersi oldu. Gündemar'ın anketine göre Yeni Parti yüzde 30,64 ile zirvede. AK Parti, yüzde 28,24 ile ikinci sırada yer aldı.

İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP nin sıralaması dikkat çekti 4

Yüzde 7,77 oy oranına sahip İYİ Parti üçüncü sırada bulunurken, DEM Parti yüzde 7,63 ile dördüncü oldu. Zafer Partisi ise yüzde 5,81 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.

GÜNDEMAR'IN ANKETİNDE MHP İLE CHP BARAJ ALTINDA KALDI

Gündemar'ın anketinde MHP ile CHP'nin de konumu dikkat çekti. Ankete göre yüzde 5,46 oy oranına sahip MHP ile yüzde 3,63 oy oranına sahip olan CHP yüzde 7'lik seçim barajını geçemeyerek baraj altında kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu parayı geri istiyorKılıçdaroğlu parayı geri istiyor
Elektronik sigarada büyük yanılgı! Uzmanı uyardı: Soluduğunuz şey sadece su buharı değilElektronik sigarada büyük yanılgı! Uzmanı uyardı: Soluduğunuz şey sadece su buharı değil

Anahtar Kelimeler:
seçim CHP MHP ak parti anket DEM Parti Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

İngiltere'de hükümetten halka çağrı: 3 günlük gıda ve su stoklayın

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi dahil 34 kişi tutuklandı!

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Şarkıcı Nev'den üzen haber

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın faiz kararını bilen dev banka dolar tahminini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.