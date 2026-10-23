İki farklı anket, iki farklı sonuç! Hem zirve hem oy oranları değişti; CHP ile MHP'nin sıralaması dikkat çekti

Türkiye'de, erken seçim tartışmaları gündemin göze çarpan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum geçen günlerde yaptığı açıklamada seçim için 2028'in mart ya da nisan ayını işaret etmişti. Uçum'un bu açıklaması üzerinden tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dikkat çeken bir erken seçim çıkışı yaptı.

"ÜLKE YANGIN YERİNDEYKEN HANGİ ERKEN SEÇİMİ YAPACAKSINIZ?"

Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada, "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?" dedi. Diğer muhalefet partileri ise erken seçim olması gerektiğini savunuyor.

Konu özelindeki tartışmalar günaşırı sürerken, seçim anketi çalışmaları da yakından takip ediliyor. Son olarak ORC Araştırma'nın 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket ile Gündemar'ın Eylül ayı anketi kamuoyu ile paylaşıldı. İki anketteki birbirinden farklı sonuçlar ise gözlerden kaçmadı.

ORC ARAŞTIRMA'NIN ANKETİNDE AK PARTİ ZİRVEDE

26 ilden 3 bin 900 katılımcının yer aldığı ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun cevabı arandı. Sonuçlar ise dikkat çekti.

AK PARTİ ZİRVEDE! İKİNCİYLE ARASINDAKİ FARK YÜZDE 16,7

AK Parti yüzde 34,9'luk oy oranıyla zirvedeki yerini korurken, AK Parti'yi yüzde 18,2 ile Yeni Parti takip etti.

CHP YÜZDE 9,2 İLE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Üçüncü sırada ise CHP yer aldı. Yüzde 9,2 oy oranına sahip CHP anketteki dikkat çeken sonuçlardan biri olarak öne çıktı.

CHP'yi ise yüzde 8,9 ile MHP takip etti. DEM Parti yüzde 8,6 oy oranıyla beşinci sırada yer aldı.

İYİ PARTİ BARAJI KIL PAYI GEÇTİ

İYİ Parti'nin oy oranı da ankette dikkat çeken sonuçlardan biri olarak göze çarptı. Yüzde 7,2 oy oranına sahip olan İYİ Parti, barajı kıl payıyla geçti.

Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde oldu:



Zafer Partisi: Yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,8

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 4,5

GÜNDEMAR'IN ANKETİNE GÖRE ZİRVEDE YENİ PARTİ VAR

Öte yandan Gündemar'ın eylül ayı anketi de yayınlandı. Buradaki sonuçlar ise ORC'nin anketinin tam tersi oldu. Gündemar'ın anketine göre Yeni Parti yüzde 30,64 ile zirvede. AK Parti, yüzde 28,24 ile ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 7,77 oy oranına sahip İYİ Parti üçüncü sırada bulunurken, DEM Parti yüzde 7,63 ile dördüncü oldu. Zafer Partisi ise yüzde 5,81 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.

GÜNDEMAR'IN ANKETİNDE MHP İLE CHP BARAJ ALTINDA KALDI

Gündemar'ın anketinde MHP ile CHP'nin de konumu dikkat çekti. Ankete göre yüzde 5,46 oy oranına sahip MHP ile yüzde 3,63 oy oranına sahip olan CHP yüzde 7'lik seçim barajını geçemeyerek baraj altında kaldı.