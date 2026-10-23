İstanbul'da yoğun diplomasi! Bakan Fidan 7 mevkidaşını ağırlıyor: “Kalıcı çözüme yakınız”

İstanbul bugün dünya diplomasisi açısından hareketli bir güne ev sahipliği yapıyor. R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın açılışında konuşan Bakan Fidan, küresel çatışmaların insani bilançosuna dikkat çekti. Fidan, Libya’da hem doğudaki hem batıdaki taraflarla ve uluslararası ortaklarla diyaloğun sürdüğünü belirtti.

"LİBYA'DA KALICI ÇÖZÜM" VURGUSU

Bakan Fidan'ın konferans açılışındaki konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle:

Libya’da kalıcı çözüme yakınız. Libya ile tüm tarafları kapsayan bir süreç başlattık. Libya’daki çözümün Libyalılar tarafından sahiplenilmesi ve ülke içindeki diyaloğa dayanması gerekiyor. Türkiye, sonuç odaklı bir diyalog için Libya’nın doğusu ve batısının yanı sıra uluslararası ortaklarla temaslarını sürdürüyor.

"HER 12 DAKİKADA BİR, BİR SİVİL SİLAHLI ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBEDİYOR"

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre dünya nüfusunun dörtte biri çatışma bölgelerinde yaşıyor. Her 12 dakikada bir, bir sivil silahlı çatışmada hayatını kaybediyor. Dünya genelinde zorla yerinden edilen insanların sayısı 100 milyonu aşıyor. Bugünkü insani ıstırabın görüntüsü hiçbir yerde Filistin’de olduğu kadar görünür olmadı.

"İSRAİL ULUSLARARASI SİSTEME GÜVENİ AZALTIYOR"

Filistin'deki soykırım devam ediyor ve cezasızlıkla karşılanıyor. İsrail kuvvetlerinin her gün ateşkesi ihlal etmesi, uluslararası sisteme olan güveni azaltıyor.

İnsani yardım politikaları ve özellikle çocukların korunması önceliğimiz olmalı.

Bu anlaşmazlığın adil bir siyasi çözümle çözülebileceğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Çatışmaların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi her zamankinden daha gerekli.

Değişimi barışa ve refaha doğru yönlendirmek için üç temel ilke bizi yönlendirmeli: samimi diyalog, sürdürülebilir arabuluculuk ve stratejik sahiplik.

R4 TOPLANTISINDA AİLE FOTOĞRAFI

Hakan Fidan açılışın ardından R4 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı toplantı öncesinde Bakan Fidan ve konuk bakanlar, aile fotoğrafı çekimi için kameraların karşısına geçti. Bakanlar, fotoğraf çekiminin ardından toplantıya geçti.

MEVKİDAŞLARIYLA BİRE BİR TEMASLAR

Bakan Fidan ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot:

Bakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband:

Bakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar:

Bakan Fidan ve Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin: