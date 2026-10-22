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Kıyafetleriniz ilk günkü gibi: Tüy toplama makinesi indirimde
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Kıyafetleriniz ilk günkü gibi: Tüy toplama makinesi indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sevdiğiniz giysilerin zamanla tüylenip eski görünmesinden sıkıldınız mı? Pikas Rovos Şarjlı Tüy Toplama Makinesi, kumaş yüzeylerinde oluşan tiftikleri saniyeler içinde temizleyerek eşyalarınıza ilk günkü yeniliğini kazandırıyor. Özel indirim fırsatıyla sunulan bu yenilikçi cihaz, evinizdeki tekstil ürünlerinin ömrünü uzatmak için mükemmel bir yardımcı.

Zamanla tüylenen ve tiftiklenen kıyafetlerinize yeniden hayat verme zamanı! Pikas Rovos Şarjlı Tüy Toplama Makinesi, LED dijital ekranı, 3 farklı hız kademesi ve Type-C hızlı şarj desteğiyle kumaşlarınıza zarar vermeden kusursuz temizlik sunuyor. Kazaklardan koltuklara kadar geniş kullanım alanı sağlayan bu pratik cihaz, şimdi özel indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Gardırobunuzu tazeleyecek bu fırsatı kaçırmayın!

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Pikas Rovos Şarjlı Tüy Toplama Makinesi

Kıyafetleriniz ilk günkü gibi: Tüy toplama makinesi indirimde 1

Pikas Rovos Şarjlı Tüy Toplama Makinesi, gelişmiş LED dijital ekranı sayesinde anlık pil durumunu ve çalışma modunu kolayca takip etmenizi sağlar. 3 farklı hız kademesi ile hassas kumaşlardan kalın kabanlara ve koltuk döşemelerine kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunan cihaz, güçlü motoru ve 6 bıçaklı korumalı başlık yapısıyla kumaş dokusuna zarar vermeden pürüzsüz bir sonuç elde etmenize yardımcı olur. Type-C şarj girişi ve ergonomik tasarımıyla pratik bir kullanım sağlayan makine, giysilerinizin uzun bir süre ilk günkü gibi giymeniz için vazgeçilmez!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mevsim geçişlerinde en çok ihtiyacım olan ürün, gardrobumu yeniledim."
  • "Evdeki kıyafetler ve kumaş yüzeyler için aldım, sonuçtan çok memnun kaldım. Tüy ve tiftikleri zarar vermeden temizliyor. Beyaz rengi çok şık duruyor, cihaz hafif ve kullanımı kolay. Şarjlı olması büyük rahatlık sağlıyor. Fiyat performans açısından başarılı bir ürün, gönül rahatlığıyla tavsiye ederim."
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Bu içerik 22 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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