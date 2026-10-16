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Sıcak ve hafif: Columbia Powder Lite II Montta dev fırsat
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Sıcak ve hafif: Columbia Powder Lite II Montta dev fırsat

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Kış aylarında soğuklardan korunurken şıklığından ve rahatlığından ödün vermek istemeyenler için harika bir haberimiz var. Outdoor giyim dünyasının öncü markalarından Columbia'nın en çok satan modellerinden Powder Lite II Mont, kaçırılmayacak bir indirimle sunuluyor. Omni-Heat ısı yalıtım teknolojisi ve suya dayanıklı dış yüzeyiyle öne çıkan bu özel mont, hem şehir hayatında hem de doğa yürüyüşlerinde kış boyunca en güvenilir yol arkadaşınız olmaya aday.

Kış mevsimi geldiğinde doğru dış giyim tercihi yapmak, açık havada geçirilen sürenin konforunu doğrudan belirler. Isı yalıtımı, hafiflik ve dayanıklılığı bir arada arayanların ilk tercihi olan Columbia, popüler ürünü Powder Lite II Mont modeli ile kış şartlarına mükemmel bir çözüm sunuyor. Hem fonksiyonel yapısı hem de sunduğu üstün koruma ile bu mont, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya hazır.

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Kış soğuklarına son veren: Columbia Powder Lite II Erkek Mont

Sıcak ve hafif: Columbia Powder Lite II Montta dev fırsat 1

Columbia Powder Lite II Mont, markanın patentli Omni-Heat ısı yalıtım teknolojisi sayesinde vücut ısınızı hapsederek dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesini engeller. Suya dayanıklı kumaşı hafif yağışlarda koruma sağlarken, rüzgar geçirmeyen yapısı dondurucu havalarda ekstra konfor sunar. Son derece hafif yapısı ve yumuşak iç astarı sayesinde üzerinizde ağırlık yapmaz, hareket özgürlüğü sağlar. Günlük kullanımdan outdoor aktivitelere kadar her ortamda yüksek performans sunan bu mont, estetik tasarımı ve dayanıklılığı ile uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz ideal bir kış seçeneğidir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kış sporları için dışarıda uzun saatler geçiren biri olarak söyleyebilirim ki bu mont oldukça sıcak tutuyor; ayrıca gerektiğinde bir dış katmanın (shell) altına giymek için de gayet uygun."
  • "Üzerime tam oturdu; vücudu saran ama çok da sıkmayan bir kesimi var, su geçirmezlik özelliği de gayet iyi. Keşke bir göğüs cebi olsaydı; bunun dışında hiçbir şeyini değiştirmek istemezdim."
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Bu içerik 16 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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